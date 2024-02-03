Нефтепродукты горят на площади 300 кв. м в Волгограде

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание нефтепродуктов на площади 300 кв. м произошло в Волгограде, сообщили в региональном главке МЧС в субботу утром.

Сообщение о возгорании в Красноармейском районе города поступило в 04:42. "По прибытию первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.