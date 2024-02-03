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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Что случилось этой ночью: суббота, 3 февраля

Удары США по проиранским группировкам, пожар на нефтезаводе в Волгограде, пополнение списка иноагентов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США нанесли десятки ударов по проиранским группировкам в Ираке и Сирии. В Ираке заявили, что атака США приведет к непредсказуемым последствиям в регионе.

- Возгорание нефтепродуктов на площади 300 кв. м произошло в Волгограде. Причиной стало попадание дрона ВСУ.

- Минюст признал иноагентом правозащитника Олега Орлова. Кроме него список пополнили новосибирский депутат Антон Картавин, психолог Станислав Козловский, Никита Соколов, Сергей Степанов и активист Михаил Чимаров.

- Атаки дронов ВСУ пришлись на Воронежскую, Белгородскую и Ростовскую области. О пострадавших не сообщается.

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