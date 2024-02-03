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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Инфраструктурный объект связи поврежден в белгородском селе при атаке дрона

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона на территории Валуйского городского округа.

"Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу. Он добавил, что оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Ранее в субботу Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Краснояружского района. По его данным, никто не пострадал. Была повреждена линия электропередачи: под отключение попали поселки Задорожный и Прилесье, село Теребрено.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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