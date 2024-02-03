Два села в Белгородской области обстреляны ВСУ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Дроновка.

"Под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Гладков добавил, что подомовой обход территории продолжается.

Позднее губернатор сообщил об обстреле села Вязовое.

"Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия - пробита кровля одного из корпусов", - написал он в телеграм-канале.

Ранее в субботу губернатор сообщил об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.