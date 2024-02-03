Три белгородских села обесточены после обстрела ВСУ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории Краснояружского района.

"Под обстрел ВСУ попал поселок Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: в одном доме пробита крыша и выбиты окна, во втором - выбиты окна и посечен фасад. Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты поселка Задорожный, села Теребрено и поселка Прилесье", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Гладков отметил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ.

Ранее в субботу губернатор сообщил об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.