"ЛУКОЙЛ" сообщил о штатной работе волгоградского НПЗ
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Волгоградский НПЗ продолжает свою деятельность в штатном режиме, сообщает "ЛУКОЙЛ".
"Силами МЧС и газоспасательного отряда ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" завершены работы по устранению возгорания на трубопроводе ЭЛОУ-АВТ-5. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении компании.
Ранее в субботу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате падения сбитого над регионом беспилотника начался пожар на Волгоградском НПЗ.
"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" способно перерабатывать 14,5 млн тонн нефти в год. Глубина переработки составляет 96,4%, выход светлых нефтепродуктов - 79,9%.