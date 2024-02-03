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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Волгоградский губернатор сообщил, что причиной пожара на НПЗ стал дрон ВСУ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке украинского беспилотника, в результате которой произошел пожар на Волгоградском НПЗ.

"Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья", - написал глава региона в телеграм-канале.

"В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ", - сообщил Бочаров.

Он добавил, что пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе. "Пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет", - сообщил губернатор.

По данным областного ГУ МЧС, площадь возгорания составила 300 кв. м.

Андрей Бочаров Волгоград МЧС
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