Волгоградский губернатор сообщил, что причиной пожара на НПЗ стал дрон ВСУ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке украинского беспилотника, в результате которой произошел пожар на Волгоградском НПЗ.

"Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья", - написал глава региона в телеграм-канале.

"В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ", - сообщил Бочаров.

Он добавил, что пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе. "Пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет", - сообщил губернатор.

По данным областного ГУ МЧС, площадь возгорания составила 300 кв. м.