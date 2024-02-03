Волгоградский губернатор сообщил, что причиной пожара на НПЗ стал дрон ВСУ
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке украинского беспилотника, в результате которой произошел пожар на Волгоградском НПЗ.
"Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья", - написал глава региона в телеграм-канале.
"В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ", - сообщил Бочаров.
Он добавил, что пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе. "Пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет", - сообщил губернатор.
По данным областного ГУ МЧС, площадь возгорания составила 300 кв. м.