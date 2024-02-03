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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Загрязнения воздуха из-за пожара на НПЗ в Волгограде нет

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в зоне жилой застройки в Красноармейском районе Волгограда, где произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, не выявлено, сообщает в субботу управление Роспотребнадзора по региону.

"По результатам мониторинга проб атмосферного воздуха на утро 3 февраля превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в зоне жилой застройки не обнаружено", - говорится в сообщении.

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Ранее в субботу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате падения сбитого над регионом беспилотника начался пожар на Волгоградском НПЗ. Его площадь составила 300 кв. м. По данным регионального главка МЧС, пострадавших в результате пожара нет, причины возгорания устанавливаются.

В настоящее время волгоградский НПЗ продолжает свою деятельность в штатном режиме, сообщил "ЛУКОЙЛ".

"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" способно перерабатывать 14,5 млн тонн нефти в год. Глубина переработки составляет 96,4%, выход светлых нефтепродуктов - 79,9%.

Волгоград ЛУКОЙЛ Роспотребнадзор
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