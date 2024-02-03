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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Число пострадавших от удара по пекарне в Лисичанске выросло до восьми

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Число раненых в результате удара Вооруженных сил Украины по пекарне в Лисичанске возросло до восьми, сообщили в правительстве ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения региона Наталью Пащенко.

По её данным, троих пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой, еще пятеро находятся в медучреждениях города. Один из раненых в тяжелом состоянии, добавила Пащенко.

Ранее в экстренных службах ЛНР сообщили "Интерфаксу", что в результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске погибли двое мирных жителей, еще шестеро получили ранения.

Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что двухэтажное здание пекарни обрушилось, проводятся обследование и разбор завалов, в том числе с применением спецтехники.

ЛНР Лисичанск
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