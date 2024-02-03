В ЛНР сообщили о двоих погибших при обстреле пекарни в Лисичанке
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, шестеро пострадали в результате удара вооруженных сил Украины по пекарне в Лисичанске, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах ЛНР.
На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, сообщили в экстренных службах.
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут оставаться несколько десятков мирных жителей.