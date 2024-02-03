Пять человек погибли при обрушении здания в Лисичанске из-за обстрела ВСУ

Фото: Администрация Лисичанска/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Тела пяти человек извлечены из-под завалов обрушившегося из-за обстрела ВСУ двухэтажного здания пекарни в Лисичанске, еще шестеро спасены, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

Поисково-спасательные работы продолжаются, добавили в ведомстве.

Ранее в субботу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. В правительстве ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения региона Наталью Пащенко сообщили, что число раненых в результате удара ВСУ, по последним данным, возросло до восьми.

В экстренных службах ЛНР ранее сообщили "Интерфаксу", что в результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске погибли двое мирных жителей.