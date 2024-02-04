Минобороны РФ сообщило о 97 сбитых в зоне СВО украинских беспилотниках

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 97 украинских беспилотников в зоне специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

Беспилотники сбиты в районах населенных пунктов Великий Выселок Харьковской области, Голиково, Белогоровка Луганской народной республики, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье Запорожской области, сказано в сообщении.

По данным российского военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожен склад горючего ВСУ в Днепропетровской области, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах.

Всего с начала проведения СВО уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 775 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 904 танка и других боевых бронированных машин, 1 216 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7963 орудия полевой артиллерии и минометов, 18 230 единиц специальной военной автомобильной техники противника, говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

Российские военные сообщили, что группировка войск "Центр" за минувшие сутки улучшила положение по переднему краю на краснолиманском направлении.

"Ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов" (запрещенная в РФ организация - ИФ) в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Нанесено поражение живой силе противника в районах населенного пункта Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества", - сказали военные.

По данным ведомства, потери украинской армии на данном направлении за сутки составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики", - сообщили в министерстве обороны РФ.

Там заявили, что потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установку Krab и артиллерийская система М77.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Ленинское Донецкой народной республики. Также, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Новый, Клещеевка и Шумы Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

"В районе населенного пункта Покровск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в Минобороны РФ.

По данным российских военных, потери украинских сил за сутки на донецком направлении составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля "Козак" и шесть пикапов; в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар и Урожайное Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.

В министерстве обороны РФ заявили, что потери ВСУ за сутки составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и орудие Д-20.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки Запорожской области", - сказали военные.

Отмечается, что потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 45 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20 и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".

"На херсонском направлении активными действиями подразделений российских войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Ивановка, Тягинка, Казацкое и Золотая Балка Херсонской области", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за сутки составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 и орудие Д-20.