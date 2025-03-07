Морспасслужба сняла с мели в Финском заливе балкер с удобрениями

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Морспасслужба завершила в Финском заливе аварийно-спасательную операцию по снятию с мели сухогруза Meghna Princess (флаг Бангладеш), сообщает телеграм-канал службы.

"Спасательные суда Балтийского филиала Морспасслужбы помогли аварийному судну выйти на чистую воду. Сейчас в сопровождении многофункционального аварийно-спасательного судна "Спасатель Карев" Морспасслужбы теплоход находится на якорной стоянке в ожидании водолазного осмотра", - говорится в сообщении.

Сухогруз Meghna Princess сел на мель в Копорской губе Финского залива 29 декабря 2024 года при переходе из Большого порта Санкт-Петербург в морской порт Усть-Луга. Балкер длиной около 200 м и шириной 32,3 м везет 30,3 тысячи тонн минеральных удобрений.

В ходе спасательной операции с Meghna Princess было выгружено 2,3 тысячи тонн удобрений. Для исключения повреждений корпуса балкера Meghna Princess в районе якорной стоянки работает водолазная станция на рейдовом водолазном катере "Водолаз Литвин".

Разлива нефтепродукта в районе проведения аварийно-спасательной операции нет. После окончания осмотра балкера и проверки его герметичности судно будет передано судовладельцу.