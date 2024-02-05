Что случилось этой ночью: понедельник, 5 февраля

Крушение вертолета МЧС в Карелии, законопроект о защите границы США и помощи Израилю и Украине, новые авиаудары Йемену

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенат США обнародовал законопроект о дополнительном финансировании на сумму более $118 млрд. $20,23 млрд предлагают направить на безопасность границ США, $60,06 млрд - на помощь Украине, $14,1 - Израилю.

- В Карелии потерпел крушение вертолет Ми-8 МЧС РФ с тремя членами экипажа на борту. Спасатели обнаружили обломки в 11 км от берега Онежского озера. Организованы поисково-спасательные работы в районе села Деревянное. К ним привлечены более 140 человек и 33 единицы техники.

- США и Великобритания нанесли 15 авиаударов по позициям хуситов в Йемене. Атаке подверглись провинции Ходейда и Саада.

- Движение ХАМАС не согласно с условиями соглашения о прекращении огня в Газе, которое было выработано на переговорах в Париже. Оно не отвечает видению палестинского движения о прекращении войны и может позволить Израилю продолжать военные действия, сообщил телеканал "Аль-Маядин".

- Число погибших в результате лесных пожаров в Чили достигло 64 человек. В стране объявлен двухдневный траур. В городах Винья-дель-Мар, Кильпуэ и Вилья-Алемана введен комендантский час.