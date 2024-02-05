Башкирия до 2030 года введет мораторий на выдачу лицензий на добычу россыпного золота

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Власти Башкирии добились разрешения на введение моратория до 2030 года на выдачу лицензий на добычу россыпного золота, сообщил глава республики Радий Хабиров.

"Мы провели заседание межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей. По выдаче лицензий на разработку россыпей золота – мы договорились с федеральным агентством по недрам взять мораторий. И за это время (мы договорились - ИФ) навести порядок в тех лицензиях недропользователей, которые уже выданы и чья деятельность доставляет людям нашим беспокойство", - сказал он на оперативном совещании регионального правительства.

Он уточнил, что в республике насчитывалось 67 соответствующих лицензий, по 13 из них деятельность золотодобытчиков приостановлена.

По словам Хабирова, "в рамках межведомственной комиссии утрясли все вопросы и регламенты с силовиками и правоохранительными структурами, надзорными органами".

"У нас есть и хорошие примеры. Есть у нас и разработчики, которые соблюдают экологическое законодательство, несут и социальную нагрузку", - добавил он.

Республиканская межведомственная комиссия по недропользованию создана в Башкирии в 2021 году по инициативе главы республики.

По данным республиканских властей, максимальный процент лицензий на добычу золота (84%) выдан на работы в Учалинском районе. С 1992 по 2021 год на территории муниципалитета по различным основаниям прекращено действие 105 лицензий. На начало мая 2023 года здесь работали 36 компаний, имеющих 51 лицензию на поиск, разведку и добычу драгоценных металлов. 13 из них имели право на геологическое изучение, разведку и добычу, остальные – на геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых. С октября 2022 года выдача лицензий приостановлена.

Ранее Хабиров поручил депутатам Госсобрания – Курултая региона разработать предложения о внесении изменений в федеральный закон "О недропользовании", согласно которым право выдавать лицензии на добычу золота перешло бы к субъектам России.

В этом году республика через своих представителей в Госдуме РФ (на фоне многочисленных жалоб населения на нарушения со стороны золотодобытчиков при разработке недр) инициирует снятие моратория на проверки недропользователей.