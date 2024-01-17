Башкирский активист осужден на четыре года по делу о возбуждении ненависти

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Баймакский районный суд Башкирии вынес приговор местному жителю Фаилю Алчинову по делу о возбуждении ненависти либо вражды, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело, возбужденное по 1 ст. 282 УК РФ, рассматривалось в закрытом режиме.

Судом установлено, что 28 апреля 2023 года Алчинов выступил на сходе граждан в селе Ишмурзино Баймакского района "с речью негативного содержания" по отношению к лицам ряда национальностей. Активист также призывал к остановке разработки золотоносного месторождения.

"Алчинов признан судом виновным в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года", - говорится в сообщении.

Кроме того, судом вынесены частные определения в адрес главы администрации Баймакского района за отсутствие профилактической работы в противодействии экстремистской деятельности, а также в адрес начальника ОМВД России по Баймакскому району - для принятия должных мер реагирования и проведения профилактической работы с населением.

Ранее активист Алчинов привлекался к ответственности за участие в акциях на шихане Куштау, когда принятое властями в 2018 году решение о разработке горы вызвало общественные протесты.