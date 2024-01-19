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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

В Кремле не считают события в Башкирии массовыми беспорядками

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с тем, что беспорядки в башкирском Баймаке носят массовый характер.

"Я не согласился бы с формулировкой "массовые беспорядки" и "массовые протесты". Там нет массовых беспорядков и массовых протестов", - сказал Песков журналистам, комментируя события в Баймаке, в результате которых были арестованы девять участников несанкционированной акции.

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Акция прошла 17 января на площади перед зданием Баймакского райсуда, который вынес приговор местному жителю Фаилю Алчинову по делу о возбуждении ненависти либо вражды (ч.1 ст.282 УК РФ). Шесть участников акции были впоследствии привлечены к административной ответственности.

"Там есть отдельные проявления, которые скорее относятся исключительно к компетенции местных властей и органов правопорядка. Но я категорически не соглашусь с тем, что они массовые", - сказал Песков.

Вместе с тем, внимание Пескова обратили на то, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело именно по статье об организации и участии в массовых беспорядках.

В ответ на это представитель Кремля пояснил, что "в данном случае использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые принимают участие". "В неюридическом плане я не соглашусь, что это были какие-то массовые акции", - заявил он.

В среду, 17 января, сообщалось, что первый отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России по Башкортостану в связи "массовыми беспорядками, сопровождавшимися насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия", в ходе которых "пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов", возбудил уголовное дело по ст.212 (массовые беспорядки) и ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

16 января Росфинмониторинг внес Алчинова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Дмитрий Песков Баймак Башкирия
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