Москва изучит планы США расширить претензии на границы континентального шельфа

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Планы США в одностороннем порядке расширить претензии на границы своего континентального шельфа требуют политико-правового анализа, заявил "Интерфаксу" посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

"Решение Госдепа США требует серьезного политико-правового анализа, прежде всего с точки зрения применимых норм международного права, в частности, положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, носящей универсальный характер, а также роли и значения Комиссии по границам континентального шельфа. Это экспертный орган, дающий прибрежным государствам рекомендации по вопросам, касающимся установления внешних границ их континентального шельфа. Границы шельфа, установленные на основе этих рекомендаций, являются окончательными и обязательными для всех", - сказал Корчунов.

"Российская Федерация для обеспечения своих прав и интересов, если они будут нарушаться какой-либо страной, будет реагировать в соответствии с международным правом, в том числе и на международных площадках", - подчеркнул он.

Корчунов отметил, что "утверждать, что шаги США могут привести к реальному конфликту в этом регионе, в том числе между США и Канадой, пока преждевременно".

"Мы надеемся, что и США, и Канада будут ответственно соблюдать существующие договоренности, в том числе в рамках Илулиссатской декларации 2008 года, в которой пять арктических государств, включая США и Канаду, подтвердили намерение разрешать споры дипломатическими методами", - сказал он.