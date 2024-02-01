Либерализация доступа к российскому шельфу исключена из нацплана развития конкуренции

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство убрало из Национального плана ("дорожной карты") развития конкуренции в России на 2021-2025 годы идею либерализации доступа к шельфу.

В подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжении правительства, размещенном на правовом портале, сказано, что из "дорожной карты" исключена "субпозиция, касающаяся расширения доступа организациям, обладающим необходимым опытом и финансовыми ресурсами, в состав потенциальных пользователей участков нераспределенного фонда недр федерального значения, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации".

Речь идет об идее либерализации шельфа, которая активно прорабатывалась в 2019-2020 годах по инициативе вице-премьера Юрия Трутнева. Минвостокразвития в конце 2019 года вносило в правительство законопроект, который предусматривал введение новой системы предоставления прав пользования недрами на шельфе, в частности, допуск частных инвесторов, а также расширенный перечень льгот для стимулирования освоения шельфа. В 2020 году была утверждена Стратегия развития Арктической зоны до 2035 года, которая предполагала, что новая модель освоения шельфа с допуском частных инвесторов будет внедрена до 2024 года.

Тема либерализации шельфа всегда вызывала споры в нефтегазовой отрасли, компании и ведомства высказывали противоположные позиции относительно этой идеи. В 2021 году пандемия коронавируса затормозила продвижение темы, а в последние годы активизация освоения шельфа перестала быть приоритетной для нефтегазового сектора.

Идея либерализации российского шельфа за последние пару десятилетий несколько раз выносилась на публичное обсуждение, но в полной мере так и не реализовалось. В последние годы Минприроды вносило ряд изменений в законодательство, которые позволили частным копаниям получать углеводородные участки недр федерального значения во внутренних водах и территориальных морях России (так называемые транзитные структуры). Кроме того, частные компании могут стать партнерами по освоению шельфовых участков в рамках механизма договора о сервисных рисках. Однако, по закону "О недрах", разрабатывать российский шельф могут только государственные компании с пятилетним опытом работы на российском шельфе. Фактически, право работы на шельфе имеют только две компании: "Роснефть" и "Газпром".