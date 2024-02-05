В Москве озабочены нынешней работой Арктического совета

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Арктический совет в настоящее время функционирует на "самых низких оборотах", перспективы участия Москвы в организации зависят от возобновления его работы и того, будет ли она соответствовать российским интересам, заявил "Интерфаксу" посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в Арктическом совете Николай Корчунов.

"Деятельность Арктического совета в данный момент вызывает озабоченность в связи с ограничением вовлеченности некоторых стран АС в его работу. Организация функционирует на самых низких оборотах", - сказал он в интервью, приуроченном ко Дню дипломатического работника.

По его словам, попытки норвежского председательства возобновить работу Арктического совета в полном формате "пока не встречают поддержки со стороны всех стран-членов АС, некоторые из которых, судя по всему, взяли линию на ослабление роли этой организации в архитектуре международного арктического сотрудничества".

"Перспективы дальнейшего участия России в Совете увязываем с возобновлением его работы и тем, насколько его деятельность будет соответствовать российским интересам, включая цели и задачи, утвержденные президентом Владимиром Путиным в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 2035 года, а также Основах государственной политики России в Арктике", - подчеркнул российский дипломат.

Отвечая на вопрос о возможности превращения Арктики в арену противостояния глобальных сил в ближайшие годы, Корчунов отметил, что многие аналитики действительно указывают на возрастающую военно-политическую напряженность в связи с возрастающим значением региона в мировой экономике, его стратегическим положением и растущим спросом на энергоресурсы с одной стороны, и деградирующей военно-политической обстановкой в регионе - с другой.

"Среди факторов, усиливающих эту тенденцию, можно выделить решение Североатлантического альянса о расширении НАТО и включении Арктического региона в сферу своих интересов, стремление военного доминирования НАТО в регионе, ставки стран Альянса на вооруженные силы в качестве одного из наиболее действенных инструментов реализации национальных интересов, наращивание военного присутствия НАТО в регионе и рост задач не оборонительного, а наступательного характера", - добавил он.

Эти действия альянса подкрепляются конфронтационной риторикой руководства НАТО при замороженных по инициативе западных стран встречах на уровне начальников генеральных штабов арктических государств, "служивших важным механизмом укрепления доверия в военной сфере", сказал посол по особым поручениям МИД РФ.

Корчунов подчеркнул, что ответные меры в связи с усилением потенциала НАТО в Арктике, вступлением Финляндии и возможным присоединением Швеции к альянсу "уже предприняты и будут продолжать выстраиваться соразмерно вызовам и угрозам в сфере военной безопасности".