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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Гендиректором МИД стал экс-губернатор Смоленской области Островский

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В МИД России сменился генеральный директор, эту должность занял бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский.

О назначении Островского говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отдельным указом президента освобожден от должности прежний гендиректор МИД Сергей Вязалов "в связи с переходом на другую работу".

Островский руководил Смоленской областью с 2012 года, а в марте 2023 года ушел в отставку по собственному желанию.

МИД Сергей Вязалов Смоленская область Алексей Островский
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