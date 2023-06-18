"Единая Россия" выдвинула Анохина кандидатом на выборы губернатора Смоленской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Смоленской области Василия Анохина кандидатом на выборах губернатора региона в текущем году.

"Сегодня партия "Единая Россия" выдвинула меня кандидатом в губернаторы Смоленской области", - сообщил Анохин в своем телеграм-канале в воскресенье.

Досрочные выборы губернатора Смоленской области назначены на 10 сентября этого года.

В марте президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского "по собственному желанию". Он руководил регионом с 2012 года. Врио губернатора Смоленской области был назначен Василий Анохин, ранее занимавший должность директора департамента регионального развития правительства РФ.