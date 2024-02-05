В маркировку природной воды намерены включить данные о балансе подземных вод

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ намерено усилить контроль за оборотом питьевой воды, поставляемой в продажу, за счет интеграции данных системы обязательной маркировки "Честный знак" и федеральной информационной системы учета и баланса подземных вод. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Предполагается, что участники оборота воды будут предоставлять в информационную систему маркировки данные о номере и дате выдачи лицензии на пользование недрами. В результате у ООО "Оператор ЦРПТ" (оператор системы маркировки) появится возможность сопоставить информацию об объемах производимой природной воды с данными об объемах разрешенной добычи подземных вод.

Постановление также обязывает производителей упакованной воды использовать в маркировочном коде данные об окончании срока годности товара. Товары с просроченным сроком годности будут изыматься из продажи.

Цифровая маркировка упакованной воды введена в России с 2021 года. С 1 декабря прошлого года она стала обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года - для прочих категорий питьевой воды. С 1 сентября 2023 года началась обязательная маркировка воды, предназначенной для детского питания.