В России эксперимент по маркировке консервов проведут с 12 февраля по 31 августа

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке отдельных видов консервированных продуктов начнется в России 12 февраля и продлится до 31 августа 2024 года. Об этом говорится в постановлении правительства.

В пилотном режиме будут маркироваться мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, а также мармелад, фруктовые пюре и желе.

Эксперимент не будет распространяться на консервированные продукты детского питания для детей до 1 года.

Участие в эксперименте является добровольным, коды маркировки будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе.

Оператором эксперимента выступает ООО "Оператор ЦРПТ". Как отметили в компании со ссылкой на руководителя управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлию Кузьмину, основанием для проведения эксперимента стал "разросшийся нелегальный рынок консервов". По данным НИФИ Минфина, приведенным в сообщении ЦРПТ, доля незаконного оборота на рынке консервов составляет от 11% до 40% - в зависимости от продукта.