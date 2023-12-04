Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

В РФ введут уголовную ответственность импортеров за нарушение правил маркировки

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Ведомства должны во II квартале 2024 года подготовить законопроект о введении уголовной ответственности импортеров за ввоз на территорию РФ немаркированных товаров, подлежащих маркировке.

Соответствующей пункт включен в план реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ до 2025 года (постановление правительства об изменении плана опубликовано на сайте pravo.gov.ru).

Ответственными за подготовку документа названы Минпромторг, Минсельхоз, Минфин, Минэкономразвития, МВД, Росимущество и Роспотребнадзор.

Как уточнили в Минпромторге, сегодня уголовная ответственность за оборот на территории России товаров без маркировки средствами идентификации предусмотрена только в отношении производителей и организаций оптовой и розничной торговли.

"Вместе с тем импортеры также являются участниками оборота маркируемых товаров. В целях устранения данного правового пробела планируется введение аналогичной ответственности для импортеров", - отмечается в сообщении министерства.

Также постановление правительства предусматривает разработку проектов нормативных правовых актов, регламентирующих распоряжение изъятыми в ходе проверок немаркированными товарами. Для того, чтобы они не могли попасть во вторичный оборот планируются их уничтожение или утилизация, сообщили в Минпромторге.

Маркировка товаров через систему "Честный знак" введена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Сейчас она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. С 1 апреля 2024 года запланирована поэтапная маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб. В декабре 2023 года в РФ начаты эксперименты по маркировке отдельных видов товаров, относящихся к радиоэлектронной и оптоволоконной продукции. Запланированы также эксперименты по маркировке ветпрепаратов и консервов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы, а также отдельных видов бакалейной продукции (перец, корица, имбирь и т.д.).

Минпромторг Минсельхоз Минэкономразвития Роспотребнадзор Росимущество Минфин МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Матвиенко высказалась за аборты только по медпоказаниям и в случае насилия

Матвиенко высказалась за аборты только по медпоказаниям и в случае насилия

Минфин и ЦБ продолжают настаивать на максимальном раскрытии информации эмитентами

Россия за 10 месяцев почти на треть увеличила экспорт муки, до 990 тысяч тонн

Россия за 10 месяцев почти на треть увеличила экспорт муки, до 990 тысяч тонн

ВТБ ждет роста выдач ипотеки по итогам 2023 года до рекордных 7,6 трлн рублей

Керченская переправа и черноморские порты РФ работают по фактической погоде

Керченская переправа и черноморские порты РФ работают по фактической погоде

Индекс МосБиржи в падении протестировал уровень 3100 пунктов

Эксперты ждут роста дефицита кадров в России до 2-4 млн человек к 2030 году

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Что произошло за день: воскресенье, 3 декабря

Грузовой корабль "Прогресс МС-25" пристыковался к МКС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });