В РФ введут уголовную ответственность импортеров за нарушение правил маркировки

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Ведомства должны во II квартале 2024 года подготовить законопроект о введении уголовной ответственности импортеров за ввоз на территорию РФ немаркированных товаров, подлежащих маркировке.

Соответствующей пункт включен в план реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ до 2025 года (постановление правительства об изменении плана опубликовано на сайте pravo.gov.ru).

Ответственными за подготовку документа названы Минпромторг, Минсельхоз, Минфин, Минэкономразвития, МВД, Росимущество и Роспотребнадзор.

Как уточнили в Минпромторге, сегодня уголовная ответственность за оборот на территории России товаров без маркировки средствами идентификации предусмотрена только в отношении производителей и организаций оптовой и розничной торговли.

"Вместе с тем импортеры также являются участниками оборота маркируемых товаров. В целях устранения данного правового пробела планируется введение аналогичной ответственности для импортеров", - отмечается в сообщении министерства.

Также постановление правительства предусматривает разработку проектов нормативных правовых актов, регламентирующих распоряжение изъятыми в ходе проверок немаркированными товарами. Для того, чтобы они не могли попасть во вторичный оборот планируются их уничтожение или утилизация, сообщили в Минпромторге.

Маркировка товаров через систему "Честный знак" введена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Сейчас она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. С 1 апреля 2024 года запланирована поэтапная маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб. В декабре 2023 года в РФ начаты эксперименты по маркировке отдельных видов товаров, относящихся к радиоэлектронной и оптоволоконной продукции. Запланированы также эксперименты по маркировке ветпрепаратов и консервов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы, а также отдельных видов бакалейной продукции (перец, корица, имбирь и т.д.).