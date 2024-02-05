В МИД обсудили готовность загранучреждений к президентским выборам

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Готовность российского МИД и его загранучреждений к проведению выборов президента в мапрте и отдельные аспекты содействия внешнеполитического ведомства международному наблюдению за выборами в стране обсудили на заседании коллегии МИД. Об этом сообщает сайт министерства.

Заседание коллегии прошло 5 февраля под председательством главы МИД Сергея Лаврова и при участии председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой, глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, сенаторов от ДНР и Херсонской области, а также представителей Республики Крым и Запорожской области.

"В ходе рассмотрения вопроса "О готовности МИД России и его загранучреждений к проведению выборов Президента Российской Федерации" было отмечено, что подразделения министерства и диппредставительства России за рубежом готовы в полном объеме выполнить положения избирательного законодательства Российской Федерации, создать необходимые условия для реализации гражданами, находящимися за границей, своего конституционного права. Проводятся соответствующие организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности всего электорального процесса", - отмечают на Смоленской площади.

"В ряде дружественных государств, с учетом национального законодательства, загранучреждениями открыты дополнительные избирательные участки вне территории посольств и консульств, создаются условия для организации досрочного голосования", - говорится в сообщении.

Также на заседании были обсуждены отдельные аспекты содействия МИД России международному наблюдению за выборами в России.