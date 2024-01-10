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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В МИД России сообщили о сложностях подготовки к президентским выборам за рубежом

В МИД России сообщили о сложностях подготовки к президентским выборам за рубежом
Фото: Лука Приция/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - МИД России предпринимает все необходимые усилия, чтобы организовать беспрепятственное волеизъявление проживающих за рубежом граждан России на мартовских выборах президента, но процесс идет не без сложностей, заявил посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович.

Его ответы журналистам опубликованы на сайте министерства.

По словам дипломата, "подготовка к предстоящим выборам за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями".

"В недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений. Во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума ввиду массовых высылок наших дипломатов. Особенно непростая ситуация сложилась в странах Прибалтики, в Великобритании, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции и ряде других государств", - отметил Аскальдович.

Кроме того он сообщил о проблемах с обеспечением безопасности российских загранучреждений в день голосования.

"Ситуация в сфере обеспечения безопасности наших посольств и консульств кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения, - подчеркнул он. - Регулярно фиксируется проведение манифестаций и иных провокационных акций сторонников киевского режима вблизи наших загранучреждений".

"В ряде стран заметно осложнились отношения с местными правоохранительными органами, которые, зачастую, вместо выполнения своих международных обязательств по охране иностранных диппредставительств, потворствуют агрессивным проукраинским "активистам", - добавил Аскальдович.

По словам посла, "на ноты российских загранучреждений в странах Европы и Америки с требованиями обеспечить безопасность в день выборов получены только единичные положительные ответы". "В связи с этим сокращаются возможности внешнеполитического ведомства обеспечить всем россиянам за рубежом право свободно и безопасно избрать главу государства", - отметил Аскальдович.

В декабре 2023 года председатель Центризбиркома Элла Памфилова исключила возможность организации в марте онлайн-голосования для находящихся за границей избирателей. Она объяснила, что это было бы слишком рискованно и могло бы полностью сорвать онлайн-голосование.

МИД Великобритания Геннадий Аскальдович
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