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Дипломатов стран Балтии вызвали в российский МИД в связи с выборами

Дипломатов стран Балтии вызвали в российский МИД в связи с выборами
Вид на здание МИД РФ в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии в Москве 6 февраля вызвали на Смоленскую площадь, говорится в комментарии представителя МИД России Марии Захаровой.

Их вызвали "в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента Российской Федерации в марте текущего года на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине".

"В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания", - заявила Захарова.

"Потребовали в связи с этим, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования", - говорится в комментарии.

С российской стороны было "акцентировано, что создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах, поскольку это нарушает их конституционные права".

МИД Латвия Эстония Мария Захарова Литва
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