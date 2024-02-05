Тело члена экипажа разбившегося вертолета подняли со дна Онежского озера

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели подняли со дна Онежского озера тело одного из членов экипажа вертолёта МИ-8, разбившегося в Прионежском районе Карелии, сообщает Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

"В 21:16 водолазами был поднят первый погибший член экипажа. Тело обнаружили внутри вертолёта", - говорится в сообщении.

Тела двух других членов экипажа в настоящее время ищут.

До полуночи водолазы продолжат работу внутри вертолета, после чего начнут обследовать периметр дна телеуправляемым роботом, отметили в госкомитете.

4 февраля вертолет Ми-8 МЧС РФ перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над акваторией Онежского озера в Карелии. На борту находились три члена экипажа. Отдельные обломки вертолета были обнаружены в 11 км от берега. Глубина озера в месте крушения составляет от 40 до 50 метров.

В поисковой операции задействованы около 100 человек, в том числе водолазы и подводный работ, который 5 февраля обнаружил корпус Ми-8.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).