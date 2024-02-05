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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Корпус разбившегося вертолета нашли на дне Онежского озера в Карелии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели в Карелии при помощи подводного робота обнаружили на месте крушения вертолета на дне Онежского озера сильно поврежденный корпус Ми-8, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в понедельник.

"В районе 15:00 на месте крушения начал работать подводный робот. На глубине 42 метра он обнаружил сильно поврежденный корпус вертолета", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В настоящее время поисковые работы на месте крушения продолжаются. В операции задействованы 95 человек, в том числе 29 водолазов.

4 февраля вертолет Ми-8 МЧС РФ перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над акваторией Онежского озера в Карелии. На борту находились три члена экипажа. Отдельные обломки вертолета были обнаружены в 11 км от берега. Глубина озера в месте обнаружения составляет от 40 до 50 метров.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Артур Парфенчиков Карелия Онежское озеро
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