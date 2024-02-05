По факту крушения вертолета в Карелии возбуждено уголовное дело

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения вертолета в Карелии, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"В настоящее время следствием проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ст.263 УК РФ.

4 февраля в ходе тренировочного полета над Онежским озером в Карелии перестал выходить на связь вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. Позднее обломки вертолета были обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.

Как сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, потерпевший крушение в Карелии вертолет Ми-8 летел в Вытегру (Вологодская область) и, предположительно, пытался совершить аварийную посадку. "Экипаж выполнял рейс Петрозаводск - Вытегра и последний раз вышел на связь вчера в 17:04. Предположительно, борт совершил попытку аварийной посадки", - написал Филимонов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что правительство Вологодской области готово оказать всю необходимую помощь в проведении поисковых работ, а также любое другое содействие, которое может потребоваться в связи с ситуацией.