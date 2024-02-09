США проследили за полетом двух российских военных самолетов вблизи Аляски

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты проследили за полетом двух российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ), сообщило в пятницу Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило два российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 8 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство.

"Это уже второй раз за последние три дня, когда НОРАД обнаруживал и отслеживал российские самолеты", - отметили в командовании, добавив, что эта российская активность в зоне опознавания ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза.

В среду Минобороны РФ сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. "Продолжительность полета составила около девяти часов", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил.

6 февраля NORAD также проследил за полетами группы российских военных самолетов вблизи Аляски.

Как сообщало Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых, он длился более 10 часов.