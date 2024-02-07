В России за год число состоящих на учете безработных родителей сократилось на 32%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Количество безработных родителей, стоящих на учете в центрах занятости, сократилось на 32% за 2023 год, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии форума национальных достижений на выставке "Россия".

Ранее вице-премьер сообщала, что по итогам 2022 года на регистрационном учете стояли около 157 тысяч безработных родителей.

Она также сообщила, что с 2018 года с помощью программы "Семейной ипотеки" более 918 тысяч семей улучшили свои жилищные условия.

По ее словам, правительство готовит решение о продлении "Семейной ипотеки", которая пока действует до 1 июля 2024 года.

Программа "Семейная ипотека" со ставкой 6% запущена с 2018 года.