В РФ продлят на 2024 год мероприятия по снижению напряженности на рынке труда

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российская трехсторонняя комиссия (РТК) поддержала продление на 2024 год мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РФ, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания РТК в среду.

"Члены комиссии обсудили и поддержали также проект постановления правительства "О реализации в 2024 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда", разработанный в целях поддержки занятости населения и стабилизации ситуации на рынке труда в условиях внешнего санкционного давления", - говорится в сообщении.

В аппарате вице-премьера напомнили, что в 2023 году реализуются такие мероприятия, как организация общественных работ и временного трудоустройства, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников оборонно-промышленного комплекса. В 2024 году реализацию таких мероприятий предлагается продолжить, подчеркнули в аппарате.

"В числе мероприятий, предусмотренных проектом постановления, - организация общественных работ для 6,2 тысяч безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, а также организация временного трудоустройства 8,9 тысяч работников, находящихся под риском увольнения, и организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 8,4 тысяч работников ОПК", - пояснили в аппарате вице-премьера.

Там отметили, что такие меры поспособствуют снижению напряженности на рынке труда, окажут положительное влияние на ситуацию с занятостью работников организаций.