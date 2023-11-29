Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В РФ продлят на 2024 год мероприятия по снижению напряженности на рынке труда

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российская трехсторонняя комиссия (РТК) поддержала продление на 2024 год мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РФ, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания РТК в среду.

"Члены комиссии обсудили и поддержали также проект постановления правительства "О реализации в 2024 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда", разработанный в целях поддержки занятости населения и стабилизации ситуации на рынке труда в условиях внешнего санкционного давления", - говорится в сообщении.

В аппарате вице-премьера напомнили, что в 2023 году реализуются такие мероприятия, как организация общественных работ и временного трудоустройства, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников оборонно-промышленного комплекса. В 2024 году реализацию таких мероприятий предлагается продолжить, подчеркнули в аппарате.

"В числе мероприятий, предусмотренных проектом постановления, - организация общественных работ для 6,2 тысяч безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, а также организация временного трудоустройства 8,9 тысяч работников, находящихся под риском увольнения, и организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 8,4 тысяч работников ОПК", - пояснили в аппарате вице-премьера.

Там отметили, что такие меры поспособствуют снижению напряженности на рынке труда, окажут положительное влияние на ситуацию с занятостью работников организаций.

Татьяна Голикова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат оценил рост российской экономики в январе-сентябре в 2,9%

Инфляция в РФ с 21 по 27 ноября составила 0,33%, годовая уже превысила 7,5%

Безработица в России в октябре достигла нового исторического минимума - 2,9%

Белорусское дизельное топливо вернулось на СПбМТСБ

РФ потеряла место в исполнительном совете Организации по запрещению химоружия

Золотые медалисты будут получать красные аттестаты

Золотые медалисты будут получать красные аттестаты

В УФСИН по Мордовии сообщили о конфликте американца Уилана с другим заключенным

В УФСИН по Мордовии сообщили о конфликте американца Уилана с другим заключенным

В РФ хотят обязать мигрантов подписывать "соглашение о лояльности" при въезде

В РФ хотят обязать мигрантов подписывать "соглашение о лояльности" при въезде

Ущерб от шторма в Крыму вырос до 1,35 млрд руб.

ГИБДД пообещала не штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины

ГИБДД пообещала не штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });