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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Голикова сообщила о росте уровня безработицы в шести регионах РФ с начала года

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда (МОТ) с начала года вырос в шести регионах, а число зарегистрированных безработных уменьшилось на 20 тыс. за две недели и составляет 453 тыс. человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По данным Росстата, уровень безработицы в августе составил 3%. Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года снизился практически во всех регионах, в трех не изменился, но в шести - возрос", - сказала Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Слова Голиковой привели в ее аппарате во вторник.

Там добавили, что численность зарегистрированных в центрах занятости безработных за последние две недели сократилась на 20 тыс. человек и составляет сейчас 453 тыс. человек.

Количество вакансий на портале "Работа России" составляет около 1,8 млн предложений, отметили в аппарате Голиковой.

По данным Росстата, безработица в России в августе осталась на уровне 3%, достигнутом в июле и ставшим минимальным за период наблюдений показателя с 1991 года.

Международная организация труда Татьяна Голикова
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