Поиск

Японская Oriental Land направит $2 млрд на запуск бизнеса в сфере морских круизов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Японская Oriental Land, оператор парка развлечений Диснейленд в Токио, намерена начать бизнес в сфере морских круизов, чтобы диверсифицировать потоки доходов.

Компания подписала лицензионное соглашение с подразделением Walt Disney Co., работающим в этой сфере.

В соответствии с соглашением, строительство круизных судов Oriental Land начнется в 2025 финансовом году, говорится в пресс-релизе японской компании. Она планирует начать операции в качестве оператора круизов в 2028 финансовом году.

Общая сумма инвестиций в этот бизнес составит порядка 330 млрд иен ($2,05 млрд), отмечают в компании.

Oriental Land ожидает, что круизный рынок в Японии будет расти, и намерена воспользоваться этим, в том числе, за счет сильных связей с Disney.

Disney начала работать в качестве оператора круизов в США в 1998 году. В настоящее время компания владеет пятью круизными лайнерами.

Акции Oriental Land подешевели на 0,1% по итогам торгов в Токио во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась почти на 15%.

Япония Oriental Land
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Швейцария ввела санкции против 155 физлиц и компаний из РФ

Болгария подала иск на 400 млн евро к "Газпрому" из-за прекращения поставок газа

Болгария подала иск на 400 млн евро к "Газпрому" из-за прекращения поставок газа

Путин поблагодарил Моди за попытки найти пути урегулирования украинского кризиса

Путин поблагодарил Моди за попытки найти пути урегулирования украинского кризиса

Глава Минобороны ФРГ запросил еще 4 млрд евро на военную поддержку Киева в 2024 году

Специалисты РФ и Белоруссии приступили к проектированию самолета "Освей"

Дума призвала исключить Кубу из американского списка стран-спонсоров терроризма

Дума призвала исключить Кубу из американского списка стран-спонсоров терроризма

BP отразит в отчетности списания до $2 млрд, связанные с НПЗ в Германии

BP отразит в отчетности списания до $2 млрд, связанные с НПЗ в Германии
Военная операция на Украине

Песков подчеркнул, что РФ не наносит удары по гражданским целям на Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 9 июля

Новый президент Ирана подтвердил продолжение поддержки "Хезболлы"

Новый президент Ирана подтвердил продолжение поддержки "Хезболлы"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });