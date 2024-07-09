Японская Oriental Land направит $2 млрд на запуск бизнеса в сфере морских круизов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Японская Oriental Land, оператор парка развлечений Диснейленд в Токио, намерена начать бизнес в сфере морских круизов, чтобы диверсифицировать потоки доходов.

Компания подписала лицензионное соглашение с подразделением Walt Disney Co., работающим в этой сфере.

В соответствии с соглашением, строительство круизных судов Oriental Land начнется в 2025 финансовом году, говорится в пресс-релизе японской компании. Она планирует начать операции в качестве оператора круизов в 2028 финансовом году.

Общая сумма инвестиций в этот бизнес составит порядка 330 млрд иен ($2,05 млрд), отмечают в компании.

Oriental Land ожидает, что круизный рынок в Японии будет расти, и намерена воспользоваться этим, в том числе, за счет сильных связей с Disney.

Disney начала работать в качестве оператора круизов в США в 1998 году. В настоящее время компания владеет пятью круизными лайнерами.

Акции Oriental Land подешевели на 0,1% по итогам торгов в Токио во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась почти на 15%.