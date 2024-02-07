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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Движение по трассе "Дон" в сторону Москвы перекрыто из-за массового ДТП

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Движение на 86 км трассы М-4 "Дон" в Ступинском округе Подмосковья перекрыто из-за крупной автоаварии с пострадавшими, сообщает телеграм-канал Минтранса Московской области в среду.

"Из-за ДТП на 86 км трассы М-4 "Дон" в Ступине нет движения в сторону Москвы. Там произошло попутное столкновение 29 автомобилей", - говорится в сообщении.

Объезд возможен через Каширское шоссе со съездом с М-4 на 94 км, добавили в ведомстве.

В МВД РФ сообщают, что массовая авария днем в среду с участием 29 автомобилей на 86-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области унесла жизнь одного человека, еще трое пострадали.

"На 86-м километре трассы М-4 "Дон" произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, один человек погиб, трое пострадали. 29 автомобилей получили механические повреждения", - сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она подтвердила, что сейчас движение транспорта в сторону Москвы ограничено. Организован объезд через Каширское шоссе.

Сотрудники Госавтоинспекции оказывают на месте необходимую помощь гражданам.

Подмосковная прокуратура уточняет, что в массовом ДТП повреждены 25 легковых и четыре грузовых автомобиля.

Как сообщили в надзорном ведомстве, движение транспорта перекрыто. На место аварии направлен пассажирский автобус для обогрева находящихся на месте ДТП.

"Ступинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - сообщили в прокуратуре.

На юг Подмосковья в среду обрушилась метель. Видимость не превышает нескольких метров.

Подмосковье Ступинский округ М-4
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