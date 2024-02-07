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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Второе за день массовое ДТП произошло в Подмосковье

В районе Пушкино столкнулись 22 машины, пострадали четыре человека

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Вторая массовая авария произошла в среду во время метели в Московской области: более 20 автомобилей столкнулись на трассе М-8 в районе Пушкино.

"На 45 км трассы в районе Пушкино столкнулись 22 автомобиля. Пострадали четыре человека", - сказали "Интерфаксу" в экстренных службах.

Ранее сообщалось о массовой аварии в среду днем на 86 км трассы "Дон" в районе Ступино. Одновременно столкнулись 29 автомобилей, следовавших в направлении Москвы.

В МВД заявили об одном погибшем и троих пострадавших в ДТП на трассе "Дон". В экстренных службах сообщают, что, по уточненным данным, один человек погиб, шестеро госпитализированы.

В настоящий момент движение транспорта по трассе "Дон" в сторону Москвы ограничено. Организован объезд через Каширское шоссе.

На юг Подмосковья и Новую Москву в среду после обеда обрушилась метель. Видимость не превышает нескольких метров.

Подмосковье Пушкино
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