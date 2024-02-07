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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В ДТП в Ступинском округе попали 25 легковых машин и четыре грузовика

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В массовом ДТП в Ступинском округе Подмосковья повреждены 25 легковых и 4 грузовых автомобилей, сообщила областная прокуратура, ссылаясь на предварительные данные.

Там на трассе М4 "Дон" в сильную метель примерно в 14:50 столкнулись автомобили, следовавшие в попутном направлении. Движение транспорта перекрыто, на место аварии направлен пассажирский автобус для обогрева застрявших там людей.

Пострадавшим в результате ДТП оказывается необходимая медицинская помощь, заверили прокуроры.

Ступинская прокуратура начала процессуальную проверку по факту случившегося.

Ранее о столкновении трех десятков машин в Подмосковье "Интерфаксу" сообщил источник в экстренных службах.

Подмосковье Ступинский округ Ступино М4 Дон
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