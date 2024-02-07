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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Путин потребовал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты.

"На стоимости авиабилетов хотел бы остановиться отдельно. Подчеркну: важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов", - сказал он.

По его словам, этот вопрос должен быть в приоритете у перевозчиков и министерства транспорта, а также других профильных ведомств. Путин добавил, что необходимо работать над повышением доступности перелетов.

Владимир Путин
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