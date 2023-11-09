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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Тариф за взлет-посадку в аэропорту Хабаровска повышен в 1,5 раза

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Тарифы на обслуживание российских и иностранных авиакомпаний в аэропорту Хабаровска "Новый" увеличились впервые за несколько лет – предыдущие действовали с 2016 года.

Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы, опубликованному 8 ноября на официальном интернет-портале правовой информации, новые тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года. Затем с 1 января 2024 года тарифы вновь вырастут.

Так, сбор за обеспечение авиационной безопасности увеличен в 1,7 раза до 431 рубля за 1 тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, а затем вырастет еще на 3,2% до 445 рублей. Сбор за взлет-посадку повышен на 43% до 544 рублей за тонну МВМ, затем подрастет еще на 3,3% до 562 рублей.

Прежними остались тарифы за стоянку воздушных судов для российских авиакомпаний: 5% от сбора за взлет-посадку в час. Сборы за стоянку воздушных судов для иностранных перевозчиков повышены с 10% от сбора за взлет-посадку до 15%.

В приказе не указаны изменения сборов за предоставление аэровокзального комплекса (составляет в настоящее время 115 рублей за пассажира) и обслуживание пассажиров (156 рублей за пассажира на внутренних авиалиниях и 172 рубля на международных), а также за обеспечение заправки воздушных судов авиатопливом (1,164 тыс. рубля за тонну).

Ранее в пресс-службе ФАС России "Интерфаксу" сообщали, что новые тарифы "позволят региональному аэропорту сократить убытки по регулируемой деятельности, а также провести ремонт и приобрести необходимое оборудование", а изменение ставок для авиакомпаний может составить в расчете на пассажира "туда-обратно" не более 79 рублей.

"Доля всех затрат авиакомпаний на аэропортовое обслуживание незначительна (в общем объеме их расходов - ИФ). Кроме того, устанавливаемые ФАС России тарифы являются предельно максимальными, а аэропорты предоставляют авиакомпаниям скидки в рамках своей маркетинговой политики", - отмечали в ведомстве.

Международный аэропорт Хабаровска в 2022 году обслужил 1,9 млн пассажиров с учетом транзита, что на 9% превысило показатель 2021 года.

Оператором наземной деятельности аэропорта Хабаровска является АО "Хабаровский аэропорт". Компания находится под управлением ООО "УК Комакс" Константина Басюка.

В сентябре 2021 года в аэропорту Хабаровска началось строительство нового пассажирского терминала международных воздушных линий пропускной способностью до 1 млн человек в год. Проект реализует АО "Международный аэропорт Хабаровск" (на 100% принадлежит АО "Хабаровский аэропорт"). Ввод в эксплуатацию международного терминала был перенесен с 2023 на 2025 год из-за пандемии коронавируса и антироссийских санкций.

Хабаровск
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