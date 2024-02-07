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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Число пострадавших после обстрела в Белгородской области выросло до трех

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших после первой атаки Белгородской области, когда по региону было выпущено семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

"После обстрела количество пострадавших увеличилось до трех - в травмпункт самостоятельно обратилась женщина, у пострадавшей ушибленные раны верхних и нижних конечностей. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, женщина направлена на амбулаторное лечение. После второго - пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор также уточнил, что на текущий момент на территории Белгорода в 42 квартирах пяти многоквартирных домов выбиты окна, также выбиты окна и посечены фасады двух частных домов, в третьем частном домовладении повреждена хозпостройка. Повреждения также коснулись территории промышленного завода. Двадцать четыре автомобиля повреждены в результате обстрела.

В Белгородском районе повреждения зафиксированы в шести частных домовладениях и на территории одного предприятия. Повреждено восемь автомобилей.

Ранее Минобороны РФ заявило, что около 16:30 средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью перехвачены семь украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Около 19:50 по Москве средства ПВО сбили над Белгородской областью еще пять украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, заявило Минобороны России.

Белгород Вячеслав Гладков Минобороны РФ ПВО
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