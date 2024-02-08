ЦИК отказал двум самовыдвиженцам в регистрации кандидатами на выборах президента

Речь идет об экоактивисте Анатолии Баташеве и бьюти-блогере Раде Русских

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Центризбирком России отказался регистрировать самовыдвиженца, экоактивиста Анатолия Баташева и самовыдвиженца, бьюти-блогера Раду Русских кандидатами на президентских выборов по причине недостаточного количества подписей в их поддержку.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в четверг.

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил, что Баташев представил менее 300 тыс. подписей в свою поддержку, а также не представил необходимые для регистрации документы, что не позволяет его зарегистрировать.

Другой член ЦИК РФ Николай Левичев напомнил, что Русских представила только 476 подписей при необходимых 300 тыс., а также не представила в комиссию документы для регистрации. Это является основанием для отказа.

31 января Баташев сдал подписи в комиссию, однако сообщил, что не успел собрать их необходимое количество. В этот же день Русских представила в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации, однако принесла лишь три коробки с подписями.

В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7 500 подписей.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.