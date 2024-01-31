Пять человек сдали в ЦИК подписи для регистрации кандидатами в президенты РФ

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Центризбиркоме России завершился срок приема подписных листов, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность президента России.

Подписные листы в комиссию сдали пять человек, одного из них уже зарегистрировали кандидатом на выборы. 22 января из избирательного штаба действующего главы государства Владимира Путина в Центризбирком направили 315 тыс. подписей, собранных в 89 регионах, в поддержку его самовыдвижения. 29 января ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом.

Кроме того, 28 января председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сдал подписи в комиссию. 31 января выдвиженец от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин представил в ЦИК документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации кандидатов на выборах.

Самовыдвиженец, экоактивист Анатолий Баташев сдал подписи в комиссию, однако сообщил, что не успел собрать их необходимое количество. На ближайшем заседании ЦИК он ожидает принятие постановления комиссии об отказе в его регистрации кандидатом на выборах.

Самовыдвиженец, бьюти-блогер Рада Русских представила в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации, однако принесла лишь три коробки с подписями.

Два других претендента заявили, что сняли свои кандидатуры с выборов президента. Это - председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин и основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов. Второй из них написал заявление о выходе из президентской кампании из-за наличия у него открытого иностранного банковского счета.

В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7 тыс. 500 подписей.

В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2 тыс. 500 подписей.

Если сбор подписей осуществляется за пределами территории России, то общее количество подписей избирателей, постоянно проживающих за границей, не может быть более 7 тыс. 500 для самовыдвижения и более 2 тыс. 500 для выдвижения от партии.

В соответствии с законом на проверку подписных листов ЦИК России отводится 10 дней.

Для регистрации выдвиженцев от парламентских партий сбор подписей избирателей не требуется. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами на предстоящих выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.