Общественный совет финуполномоченного защитит права потребителей по криптооперациям

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Общественный совет службы финансового уполномоченного поддержал идею создания рабочей группы в расширенном составе по криптовалютам и цифровым финансовым активам.

Председатель Общественного совета при Службе финансового уполномоченного, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб сообщил, что в задачи группы будет входить разработка и обсуждение возможных подходов по законодательной защите прав потребителей в этой сфере.

Он добавил, что при наличии контролирующих органов в этой сфере потребители, которые проводят криптооперации, "никак не защищены". При этом люди "теряют целые состояния", недостаточно осознавая риски. Кроме того, та же тема нуждается в широком обсуждении на площадках финансовых форумов, полагает он.

К участию в работе группы по вопросам защиты потребителей при операциях с цифровыми финансами Гриб предложил подключить не только членов общественного совета финуполномоченного, но и представителей Общественной палаты, Росфинмониторинга, ФНС, ведущих вузов страны.

Как сообщил Гриб, в России за прошлый год было проведено 185 тысяч операций с цифровыми финансами.