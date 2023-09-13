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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

РЖД увеличили весовые нормы станции Ванино на востоке БАМа

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" увеличило весовые нормы на восточном участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ), завершив реконструкцию станции Ванино (Хабаровский край).

"Это крупнейший транспортный хаб на берегу Татарского пролива, который не только обеспечивает внешнеторговые связи нашей страны, но и является ключевым логистическим звеном в сообщении с Сахалином, Камчаткой, Чукоткой и Магаданской областью", - говорится в телеграм-канале РЖД.

Обновленный объект открыл глава РЖД Олег Белозеров, который находится в рабочей поездке по Дальнему Востоку. Новая инфраструктура даст возможность принимать поезда длиной 71 вагон и массой до 7,1 тыс. тонн (ранее 2,5 тыс. тонн), что снижает потребность в маневровых операциях и увеличивает скорость обработки составов.

Реконструкция двух из трех парков, которая велась без остановки работы железнодорожного узла, позволяет увеличить грузопотоки в сообщении с портами на берегу Татарского пролива.

Строители уложили более 22 км пути и 51 стрелочный перевод, построили два приемоотправочных пути, длина действующих 14 путей увеличена в 2,5 раза. Станция переведена с аналоговой на цифровую систему управления движением.

Станция Ванино - крупный транспортно-логистический узел, откуда вагоны направляются к причалам крупнейшего порта Ванино, а также на морской паром, соединяющий материк и остров Сахалин.

РЖД Ванино Хабаровский край БАМ
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