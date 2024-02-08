Правительство подготовило законопроект о нормах импортозамещения в закупках

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Правительство подготовило проект поправок к закупочному законодательству, регламентирующих вопросы импортозамещения. Проект рассматривают на заседании 8 февраля.

"Правила проведения (закупочных процедур - ИФ) и выбора победителя должны стать максимально простыми и понятными для всех сторон и опираться на безусловный приоритет российских брендов, - сказал на этом заседании премьер- министр Михаил Мишустин. - Такой подход позволяет стимулировать создание новых производств".

Поправки предусматривают оптимизацию всех закупочных процедур и устанавливают единый порядок предоставления в ходе закупок преимуществ поставщикам отечественной продукции.

"Прежде всего речь идет о правовых основаниях, как для полного запрета на участие в торгах определенных иностранных товаров или услуг, так для введения ограничений в рамках условия "второй лишний", когда существует российский претендент", - добавил Мишустин.

Также, по словам председателя правительства, законопроектом предусмотрено введение нормы, которая позволит использовать механизм ценовой преференции (15%) при закупках товаров российских производителей.

"В случае с конкуренцией сразу нескольких продуктов, которые изготовлены внутри страны, предпочтение, соответственно, будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства", - уточнил Мишустин.

Минфин подготовил законопроект в 2023 году. Проект направлен на регулирование вопросов предоставления национального режима и унификацию правил осуществления закупок при предоставлении национального режима (понятие "нацрежим" предусматривает распространение на зарубежные товары тех же правил и требований, которые действуют в отношении аналогичной российской продукции) при госзакупках и закупках госкомпаний.

Документ предусматривает включение в 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") и 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") положений, наделяющих правительство РФ полномочиями на установление изъятий из национального режима в определенных случаях. Эти положения дадут кабмину право предоставлять преференции при закупках российских товаров или товаров из стран ЕАЭС, если на торгах они конкурируют с иностранными.

"Сейчас все эти вопросы регулируются девятью подзаконными актами, - отмечала в мае 2023 года директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова. - Практика показала сложность этой системы. На практике возникали проблемы, связанные с разнообразием самих механизмов (запреты, ограничения, преференции), с номенклатурой товаров, на которые они распространяются, с ее пересечением. Вместо этого планируется принять универсальный подзаконный акт".

В случае принятия этого законопроекта, по словам Демидовой, в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ будет действовать единое правило "второй лишний", поскольку действующее менее жесткое "третий лишний" не всегда работает. "Если есть эксклюзивный российский производитель, то при отсутствии российского конкурента он вынужден на равных конкурировать с поставщиками иностранной продукции", - говорила глава департамента.

Также планируется унификация ценовой преференции независимо от вида процедуры. "Контракт в таком случае будет заключаться по цене, предложенной поставщиком, - добавляла Демидова. - Но при ранжировании предложений участников закупки будет учитываться ценовая преференция, предоставляемая поставщику российской продукции".

Демидова подчеркивала также, что принятия этого законопроекта и соответствующего подзаконного акта для полноценного запуска механизма импортозамещения недостаточно. Потребуется еще оптимизация действующего механизма подтверждения страны происхождения того или иного товара. За это направление отвечает Минпромторг.

Сейчас многие российские производители считают слишком затратной для себя процедуру подтверждения страны происхождения товара и включение соответствующей информации в Реестр российской продукции или Реестр российской радиоэлектронной продукции.

Замначальника отдела департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алан Фаизов в прошлом же году отмечал, что оптимизация и унификация требований по подтверждению страны происхождения товара (в том числе введение балльной системы оценки соответствия) предусмотрена внутренними документами министерства и такая работа ведется соответствующими подразделениями ведомства.

По данным Минфина, в случае принятия этого законопроекта необходимо будет принять два подзаконных акта, внести изменения в шесть документов, признать утратившими силу восемь актов, а также внести изменения в пять ведомственных актов.