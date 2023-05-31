Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Госкомпании закупили в 2022 году российские товары на 4 трлн рублей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Госкомпании закупили в 2022 году в рамках своих публичных закупок товары российского производства на 4 трлн рублей, говорится в презентации к итоговой коллегии Минпромторга.

Всего в прошлом году госкомпании (субъекты 223-ФЗ, закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), не находящиеся под антироссийскими санкциями (т.е. те, которые публикуют информацию о своих закупках в Единой информационной системе в сфере закупок), закупили товары, работы, услуги на 11,4 трлн рублей. Из них на закупки товаров пришлось 4,6 трлн рублей. При этом отмечается, что большая часть этих товаров - на 4 трлн рублей - произведена в России.

Замначальника отдела департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алан Фаизов на конференции "Будущее рынка закупок в России: от шока к развитию" в среду отметил, что необходимо обратить внимание на корректность, например, отчетов госкомпаний о закупках российской продукции в рамках квотирования.

"Четкой верификации этих данных нет, - сказал Фаизов. - Цифры красивые, но далеки от реальности. Для повышения их достоверности необходима интеграция и прослеживаемость данных, например, реестром договоров. Есть, в частности, случаи, когда в отчетах госкомпаний говорится о 100% исполнении квот, а по факту - это не так".

В госзакупках (регулируются законом "О контрактной системе", 44-ФЗ) доля товаров несколько ниже. Если общий объем госзакупок в прошлом году составил 11,2 трлн рублей, то на закупки товаров пришлось 3 трлн рублей. Причем из них более половины - товары, произведенные в России (1,7 трлн рублей) и странах ЕАЭС (за исключением РФ - 60 млрд рублей). Соответственно, на закупку импортных товаров (не стран ЕАЭС) госзаказчики потратили 1,2 трлн рублей.

При этом в материалах Минпромторга отмечается, что действующие в рамках госзакупок запреты и ограничения на закупку импортных товаров, работ, услуг (за исключением стран ЕАЭС) охватили закупки общим объемом 3,5 трлн рублей. Из них на закупку импортных товаров было затрачено 207 млрд рублей в соответствии с запретительной нормой (правительственное постановление 616 - предусматривает возможность закупки "запрещенной" продукции, в частности, при наличии разрешения Минпромторга и в ряде других случаев) и 245 млрд рублей - в соответствии с ограничительными нормами (три правпостановления). На госзакупки соответствующих российских товаров (и приравненных к ним товаров из стран ЕАЭС) было потрачено около 550 млрд рублей.

В 2023 году Минпромторг рассчитывает ввести понятия российской работы и российской услуги, которые будут использоваться при определении доли российских товаров, поставляемых при закупках работ и услуг. Причем, это может произойти с возможным внедрением бюджетного финансирования закупок российских товаров и услуг.

Также в планы министерства входит цифровизация процессов, связанных с учетом продукции российского происхождения, их интеграция с закупочными процессами. Речь идет, в частности, о цифровизации процессов получения заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории России, о введении цифровых паспортов для российской продукции.

Минпромторг ЕАЭС Алан Фаизов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

При повышении утильсбора "КАМАЗ" готов не поднимать цены на свою технику в 2023 году

При повышении утильсбора "КАМАЗ" готов не поднимать цены на свою технику в 2023 году

В Думу внесен законопроект, разрешающий ограниченно годным и судимым служить по контракту

Песков отметил, что введение военного положения во всей России не обсуждается

Песков отметил, что введение военного положения во всей России не обсуждается

В Госдуму внесли проект об НДФЛ в 13-15% для официальных "удаленщиков" и фрилансеров из РФ

В Госдуму внесли проект об НДФЛ в 13-15% для официальных "удаленщиков" и фрилансеров из РФ

Генсовет "Единой России" рассмотрит кандидатуру Александра Усса на пост сенатора

Беспилотник упал на территорию Ильского НПЗ на Кубани

"Аэрофлот" с июня увеличит частоту полетов в Китай

"Аэрофлот" с июня увеличит частоту полетов в Китай

Детей начнут вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области

Детей начнут вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области

Два теплохода столкнулись на Лене в Иркутской области, один сел на мель

Четыре человека погибли, 16 ранены в результате обстрела птицефабрики в ЛНР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });