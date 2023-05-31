Госкомпании закупили в 2022 году российские товары на 4 трлн рублей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Госкомпании закупили в 2022 году в рамках своих публичных закупок товары российского производства на 4 трлн рублей, говорится в презентации к итоговой коллегии Минпромторга.

Всего в прошлом году госкомпании (субъекты 223-ФЗ, закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), не находящиеся под антироссийскими санкциями (т.е. те, которые публикуют информацию о своих закупках в Единой информационной системе в сфере закупок), закупили товары, работы, услуги на 11,4 трлн рублей. Из них на закупки товаров пришлось 4,6 трлн рублей. При этом отмечается, что большая часть этих товаров - на 4 трлн рублей - произведена в России.

Замначальника отдела департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алан Фаизов на конференции "Будущее рынка закупок в России: от шока к развитию" в среду отметил, что необходимо обратить внимание на корректность, например, отчетов госкомпаний о закупках российской продукции в рамках квотирования.

"Четкой верификации этих данных нет, - сказал Фаизов. - Цифры красивые, но далеки от реальности. Для повышения их достоверности необходима интеграция и прослеживаемость данных, например, реестром договоров. Есть, в частности, случаи, когда в отчетах госкомпаний говорится о 100% исполнении квот, а по факту - это не так".

В госзакупках (регулируются законом "О контрактной системе", 44-ФЗ) доля товаров несколько ниже. Если общий объем госзакупок в прошлом году составил 11,2 трлн рублей, то на закупки товаров пришлось 3 трлн рублей. Причем из них более половины - товары, произведенные в России (1,7 трлн рублей) и странах ЕАЭС (за исключением РФ - 60 млрд рублей). Соответственно, на закупку импортных товаров (не стран ЕАЭС) госзаказчики потратили 1,2 трлн рублей.

При этом в материалах Минпромторга отмечается, что действующие в рамках госзакупок запреты и ограничения на закупку импортных товаров, работ, услуг (за исключением стран ЕАЭС) охватили закупки общим объемом 3,5 трлн рублей. Из них на закупку импортных товаров было затрачено 207 млрд рублей в соответствии с запретительной нормой (правительственное постановление 616 - предусматривает возможность закупки "запрещенной" продукции, в частности, при наличии разрешения Минпромторга и в ряде других случаев) и 245 млрд рублей - в соответствии с ограничительными нормами (три правпостановления). На госзакупки соответствующих российских товаров (и приравненных к ним товаров из стран ЕАЭС) было потрачено около 550 млрд рублей.

В 2023 году Минпромторг рассчитывает ввести понятия российской работы и российской услуги, которые будут использоваться при определении доли российских товаров, поставляемых при закупках работ и услуг. Причем, это может произойти с возможным внедрением бюджетного финансирования закупок российских товаров и услуг.

Также в планы министерства входит цифровизация процессов, связанных с учетом продукции российского происхождения, их интеграция с закупочными процессами. Речь идет, в частности, о цифровизации процессов получения заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории России, о введении цифровых паспортов для российской продукции.