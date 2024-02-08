Контактная сеть повреждена в районе вокзала в Гостищеве Белгородской области

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной воздушной атаке со стороны Украины.

"В селе Гостищево Яковлевского городского округа в результате прилета в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. В пути следования остановлен поезд "Белгород - Санкт-Петербург". Ремонтные бригады уже работают по восстановлению сети", - написал он в телеграм-канале в четверг.

Гладков отметил, что приблизительно через 40 минут поезд запустят. Задержек по другим маршрутам нет.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении 12 украинских реактивных снарядов над Белгородской областью.