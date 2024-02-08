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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Контактная сеть повреждена в районе вокзала в Гостищеве Белгородской области

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной воздушной атаке со стороны Украины.

"В селе Гостищево Яковлевского городского округа в результате прилета в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. В пути следования остановлен поезд "Белгород - Санкт-Петербург". Ремонтные бригады уже работают по восстановлению сети", - написал он в телеграм-канале в четверг.

Гладков отметил, что приблизительно через 40 минут поезд запустят. Задержек по другим маршрутам нет.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении 12 украинских реактивных снарядов над Белгородской областью.

Белгородская область Гостищево Вячеслав Гладков
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