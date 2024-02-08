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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Остановленный под Белгородом пассажирский поезд продолжил движение

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возобновлении движения пассажирского поезда, остановленного из-за повреждения контактной сети в Яковлевском городском округе.

"Поезд "Белгород-Санкт-Петербург" продолжил движение", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее он сообщал об остановке поезда. "В селе Гостищево Яковлевского городского округа в результате прилета в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. В пути следования остановлен поезд "Белгород - Санкт-Петербург", - писал он Гладков.

Задержек по другим маршрутам не произошло.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 12 украинских реактивных снарядов над Белгородской областью.

Белгородская область
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