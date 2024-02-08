Остановленный под Белгородом пассажирский поезд продолжил движение
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возобновлении движения пассажирского поезда, остановленного из-за повреждения контактной сети в Яковлевском городском округе.
"Поезд "Белгород-Санкт-Петербург" продолжил движение", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.
Ранее он сообщал об остановке поезда. "В селе Гостищево Яковлевского городского округа в результате прилета в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. В пути следования остановлен поезд "Белгород - Санкт-Петербург", - писал он Гладков.
Задержек по другим маршрутам не произошло.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 12 украинских реактивных снарядов над Белгородской областью.